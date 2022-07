Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) besucht das Marinefliegerkommando. Foto: Carmen Jaspersen/dpa FOTO: Carmen Jaspersen up-down up-down Truppenbesuch Seit März: Bundeswehr schickte 400.000 Rationen an Ukraine Von dpa | 14.07.2022, 15:58 Uhr

Die Bundeswehr hat seit Anfang März über 400.000 Essensrationen für Soldaten in die Ukraine geschickt. Das sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) beim Besuch des zuständigen Verpflegungsamtes der Bundeswehr in Oldenburg am Donnerstag. Im Rahmen ihrer Truppenbesuchsreihe war die Ministerin auch bei Marinefliegern in Nordholz und an der Wurster Nordseeküste zu Gast.