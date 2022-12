Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Landesgesundheitsamt Sehr hoher Krankenstand in Kindertagesstätten Von dpa | 07.12.2022, 12:20 Uhr

In den niedersächsischen Kitas fehlen derzeit weit mehr Mädchen und Jungen krankheitsbedingt als in den Jahren vor der Pandemie. Das geht aus dem jüngsten Wochenbericht für akute respiratorische Erkrankungen (ARE-Surveillance) des niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) hervor. Der Bericht beruht auf freiwilligen Meldungen der Kommunen. „Aktuell beobachten wir in dieser Stichprobe einen sehr hohen Krankenstand von knapp 30 Prozent“, sagte der stellvertretende NLGA-Präsident Johannes Dreesman am Mittwoch. Insgesamt waren laut den Meldungen in der vergangenen Woche 6378 von 21.458 betreuten Kindern wegen Atemwegsinfekten nicht in der Kita. In der Vorwoche waren es 24,3 Prozent.