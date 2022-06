FOTO: Monika Skolimowska up-down up-down ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild Wetter Sehr hohe Waldbrandgefahr in weiten Teilen Niedersachsens Von dpa | 23.06.2022, 16:34 Uhr

In weiten Teilen Niedersachsens ist die Waldbrandgefahr am Donnerstag in den beiden höchsten Kategorien angegeben worden. „Die Lage ist kritisch“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Einzig in Südniedersachsen - etwa im Harz - sowie im Landkreis Cuxhaven sei die Lage etwas entspannter.