Kreis Hildesheim Segelflugzeug stürzt in Wohngebäude Von dpa | 26.08.2022, 19:50 Uhr

Ein Segelflugzeug ist am Freitagnachmittag in der Ortschaft Lübbrechtsen in der Samtgemeinde Leinebergland im Landkreis Hildesheim in ein Wohngebäude gestürzt. Die Ursache war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Unfallstelle wurde durch Polizei und Feuerwehr abgesperrt, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde informiert. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.