Notfälle Segelcrew gerät vor Norderney in Lebensgefahr Von dpa | 30.07.2023, 21:44 Uhr

Ausgerechnet am Aktionstag der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist am Sonntag vor Norderney die Crew einer Segeljacht in Lebensgefahr geraten. Sie war auf einer Sandbank festgekommen, die starke Brandung drohte das Schiff zu zerschlagen, wie die Seenotretter am Abend mitteilten. „Die starke Brandung hob das etwas mehr als zehn Meter lange Boot immer wieder an und ließ es auf den harten Sandboden aufsetzen - es drohte auseinanderzubrechen“, hieß ess. Mit dem Seenotrettungsboot „Otto Diersch“ sei die Segeljacht samt unverletzt gebliebener dreiköpfiger Besatzung aus der Gefahrenzone geschleppt worden.