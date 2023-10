Als die alarmierten Einsatzkräfte am Hafen in Damnatz eingetroffen seien, sei der verunglückte Segler jedoch bereits von einem zufällig vorbeifahrenden Motorboot aufgesammelt worden und auf dem Weg in den sicheren Hafen gewesen. Dort wurde er den Angaben zufolge an den wartenden Rettungsdienst übergeben. Der am Bein verletzte und unterkühlte Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus. Sein kaputtes Segelboot wurde geborgen.