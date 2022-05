ARCHIV - Die Seehündin «Meike» wird in einer Plastikwanne gewogen bevor sie in ein Außenbecken gelassen wird. Foto: Gregor Fischer/dpa FOTO: Gregor Fischer Friedrichskoog Seehundstation: Heuler in Aufzuchtbereich umgezogen Von dpa | 20.05.2022, 14:49 Uhr

Der erste Heuler der Saison wird aktuell in der Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein aufgepäppelt. Das Jungtier mit dem Namen Meike zog am Freitag vom Quarantänebecken in den Aufzuchtbereich um. Meike sei der erste und bislang einzige Heuler - also ein verlassenes Seehundjunges - in diesem Jahr, sagte Ulrike Meinfelder von der Station. Das sei für die Jahreszeit recht wenig. „Aber erfreulich. Je mehr Tiere draußen bleiben, desto besser.“