Naturschutz Seehundretter sind fast täglich ehrenamtlich im Einsatz Von dpa | 22.08.2023, 07:33 Uhr | Update vor 50 Min. Seehundretter auf Wangerooge Foto: Tim Fetting/Seehundstation Norddeich/dpa up-down up-down

Seehundretter wie Eilt Arnold werden in der Hauptsaison fast täglich zu Tierfunden an den Stränden der ostfriesischen Inseln und der niedersächsischen Küste gerufen. Der Wangerooger Eilt Arnold (50) ist seit rund fünf Jahren einer von fast 120 ehrenamtlichen Helfern der Seehundstation in Norddeich. Wird ein Seehund am Strand von Wangerooge gesichtet, fahren Arnold oder einer seiner drei Insel-Kollegen mit einem Quad zur Fundstelle.