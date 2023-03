Containerterminal im Hafen Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Hafenwirtschaft Seehafenbetriebe beklagen Ungleichbehandlung mit Reedereien Von dpa | 01.03.2023, 16:39 Uhr

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) beklagt eine Ungleichbehandlung der Hafenwirtschaft und der derzeit Milliardengewinne erzielenden großen Linienreedereien. „Von den Rekordgewinnen in der Schifffahrt hat die Hafenwirtschaft gar nichts, im Gegenteil“, sagte ZDS-Hauptgeschäftsführer Daniel Hosseus am Mittwoch. In der Containerschifffahrt liege der Steuersatz bei unter einem Prozent, und wesentliche Regeln des Wettbewerbs seien ausgesetzt. „Linienreedereien treffen untereinander ganz offiziell Absprachen zum Angebot.“