Lage der niedersächsischen Seehäfen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Schifffahrt Seehäfen in Niedersachsen schlagen sechs Prozent mehr um Von dpa | 27.03.2023, 12:51 Uhr

Die neun niedersächsischen Seehäfen haben 2022 ihren Umschlag um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Das Jahr mit einem Umschlag von 54,45 Millionen Tonnen sei von den Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine geprägt gewesen, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Montag in Oldenburg. So sei auf der Suche nach anderen Energiequellen fast ein Viertel mehr Kohle importiert worden. Auch der Ölimport nahm zu. Dagegen sank der Container-Umschlag in Wilhelmshaven um 4,1 Prozent auf 683.400 Standardcontainer (TEU).