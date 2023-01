Brand am Brocken Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Umwelt Sechzehn Brände im Jahr 2022 im Harz Von dpa | 05.01.2023, 12:12 Uhr

Im Harz hat es im vergangenen Jahr insgesamt sechzehn Mal gebrannt. Vier Brände seien im niedersächsischen Teil, zwölf auf anhaltischen Boden verzeichnet worden, teilte die Nationalparkverwaltung mit Sitz in Wernigerode (Landkreis Harz) am Donnerstag mit. Der mit Abstand größte Brand sei jener am Königsberg südlich des Brockens gewesen. Bei dem Brand Anfang September waren Schätzungen zufolge zehn bis maximal zwölf Hektar Fläche verbrannt.