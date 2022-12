Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Harburg Sechs Verletzte bei Kollision auf der A1 Von dpa | 31.12.2022, 11:01 Uhr

Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Autobahn 1 bei Rade (Landkreis Harburg) in Fahrtrichtung Bremen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, erlitt ein 19 Jahre alter Transporterfahrer schwere Verletzungen, während sein 33-jähriger Beifahrer sowie die vier Insassen des zweiten Autos mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kamen. In dem Pkw saßen eine 54-Jährige, ihre Tochter und zwei weitere Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren.