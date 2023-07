Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Lotto Sechs Richtige in Kreisen Peine und Helmstedt getippt Von dpa | 31.07.2023, 19:08 Uhr | Update vor 15 Min.

Gleich zwei noch unbekannte Lotto-Spielerinnen oder -Spieler aus Niedersachsen haben sechs Kreuze auf ihren Spielscheinen richtig gesetzt. Beide erhalten für die sechs Richtigen nun jeweils 325.482,30 Euro, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Die gleiche Summe geht an fünf weitere Spielteilnehmer aus anderen Bundesländern. Lediglich die korrekte Superzahl fehlte ihnen, um den Jackpot zu knacken.