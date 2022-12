Rettungsstelle Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Gifhorn Sechs Menschen von zwei bissigen Hunden verletzt Von dpa | 13.12.2022, 17:05 Uhr

Zwei aggressive Hunde haben insgesamt sechs Menschen gebissen. Die Vierbeiner waren von einem umzäunten Grundstück in Gifhorn ausgebüxt und fielen insgesamt sechs Menschen auf zwei unterschiedlichen Firmengeländen an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Frau und fünf Männer erlitten dabei Bisswunden an Armen und Beinen. Einer der Männer fiel bei der Abwehr des Hundes hin und verletzte sich zusätzlich am Kopf. Die Beamten fanden die Hunde später gemeinsam mit ihrem Halter auf dessen Grundstück wieder. Der Besitzer muss sich nach der Beißattacke vom Montag nun einem Strafverfahren stellen und seine Hunde künftig nach Auflagen der Behörde halten. Zur Rasse der Hunde machte die Polizei keine Angaben.