Polizei Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Großeinsatz Sechs Festnahmen nach Durchsuchungen wegen Betäubungsmitteln Von dpa | 02.11.2022, 15:56 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft sind in Ostfriesland gemeinsam gegen organisierte Betäubungsmittel-Kriminalität vorgegangen. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften wurden am Dienstagmorgen 14 Häuser und Wohnungen in den Landkreisen Leer und Cloppenburg durchsucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben Betäubungsmitteln und Bargeld stellten die Beamten auch Datenträger und Handys sicher. Sechs Personen wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.