Polizeieinsatz Sechs Festnahmen bei Drogenrazzia in Oldenburg Von dpa | 15.08.2023, 09:00 Uhr

Bei einer Drogenrazzia in Oldenburg hat die Polizei größere Mengen Kokain beschlagnahmt und sechs Männer vorläufig festgenommen. Am Montagnachmittag hätten die Beamten zwölf Objekte im Stadtgebiet durchsucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Diese sollten etwa als Drogenverstecke dienen. Die Beamten beschlagnahmten neben dem Kokain auch große Bargeldsummen und zwei Autos. Die sechs festgenommenen Männer sollten noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen zwei Tatverdächtige lagen bereits Untersuchungshaftbefehle vor.