Nach der Landtagswahl in Niedersachsen
Landtag Sebastian Lechner neuer CDU-Fraktionsvorsitzender Von dpa | 11.10.2022, 15:49 Uhr

Sebastian Lechner ist neuer Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen. Lechner erhielt am Dienstag 41 der 47 abgegebenen Stimmen, wie die Fraktion mitteilte. Der bisherige CDU-Fraktionschef, Dirk Toepffer, hatte bereits am Sonntagabend nach der Wahlniederlage seinen Rückzug angekündigt. Die CDU-Fraktion besteht nun aus 47 Abgeordneten - drei weniger als zuletzt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.