Scott Keogh, Regionalchef der Volkswagen Nord Amerika Region, ist zum CEO des neu gegründeten Unternehmens Scout berufen worden. Er soll das unabhängige Unternehmen in den USA aufbauen und die Elektromobilität vorantreiben, hieß es in einer Mitteilung von VW am Dienstag. Vor allem will man in den Markt der vollelektrischen Pick-ups einsteigen.