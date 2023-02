Scorpions Foto: Leo Correa/AP/dpa/Archiv up-down up-down Wegen des Ukraine-Krieges Scorpions rechnen nicht mehr mit Konzerten in Russland Von dpa | 24.02.2023, 05:26 Uhr

Ende einer jahrzehntelangen Freundschaft: Die deutsche Hardrock-Band Scorpions wird wegen des Ukraine-Krieges voraussichtlich nicht mehr in Russland spielen. „Ich sehe es nicht, dass wir noch mal in Russland auftreten“, sagte Scorpions-Gitarrist Matthias Jabs (67) der Zeitung „Mannheimer Morgen“ (Freitag-Ausgabe). Er betonte: „Nicht wegen der Fans. Die bedauern das natürlich. Aber wegen der äußeren Umstände fühlt es sich einfach nicht richtig an.“ Stattdessen würde er sich wünschen, bald nach einem Ende des Krieges in der Ukraine zu spielen.