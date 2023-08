Leute Schwimmer will sieben Inseln in zwei Tagen abschwimmen Von dpa | 11.08.2023, 07:33 Uhr | Update vor 1 Std. Frank Feldhus Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa up-down up-down

Von Wangerooge bis nach Borkum: Der Oldenburger Langstreckenschwimmer Frank Feldhus will alle sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln in nur zwei Tagen abschwimmen. Mit seiner Aktion will der 63-Jährige Aufmerksamkeit für zwei wichtige Probleme rund ums Wasser schaffen.