Schwimmenlernen in kaltem Wasser: Bald mehr Nichtschwimmer? Von dpa | 14.09.2022, 07:20 Uhr

Wenn Kinder schwimmen lernen, sollten sie im besten Fall Spaß daran haben - ob das aber in kaltem Wasser geht? In der Energiekrise soll die Wassertemperatur in Schwimmbädern gesenkt werden. Dabei seien schon jetzt viele Kinder Nichtschwimmer, warnt die DLRG.