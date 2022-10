Schwimmbäder Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus Schwimmbäder in Urlaubsorten an Nordsee senken Temperatur Von dpa | 11.10.2022, 06:16 Uhr

Zum Herbstferienstart in Niedersachsen und Bremen müssen sich Urlauber auch in den Ferienorten an der Nordseeküste und auf den ostfriesischen Inseln auf Energiesparmaßnahmen einstellen. Wegen der Energiekrise senkten einige Schwimmbäder ihre Wasser- und Lufttemperaturen ab, wie eine Umfrage der dpa ergab. Im „Thalassozentrum ahoi!“ in Cuxhaven ist die Wassertemperatur im Schwimmbecken mit 26 Grad Celsius zwei Grad kühler als üblich, wie Badmanager Sascha Bange sagte.