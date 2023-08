Zwei Autos stoßen zusammen Drei Menschen sterben bei schwerem Autounfall in Hannover – Gaffer am Einsatzort und | 22.08.2023, 08:46 Uhr Von Jakob Patzke dpa | 22.08.2023, 08:46 Uhr Drei Menschen starben bei dem Verkehrsunfall in Hannover. Foto: dpa/Moritz Frankenberg up-down up-down

In Hannover ist es am Montagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos waren frontal zusammengekracht, drei Menschen starben. An der Unfallstelle versammelten sich schnell zahlreiche Schaulustige.