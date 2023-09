Verkehr Schwerer Unfall im Landkreis Harburg mit zwei Verletzten Von dpa | 23.09.2023, 11:41 Uhr | Update vor 33 Min. Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Unfall in Kakenstorf (Landkreis Harburg) sind in der Nacht zu Samstag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 67-jähriger Autofahrer wollte auf die B75 einbiegen und missachtete dabei wohl die Vorfahrt eines bereits auf der Bundesstraße fahrenden 24-Jährigen, wie ein Sprecher der Polizei Harburg am Samstag sagte. Das Auto des 24-Jährigen überschlug sich und landete auf dem Dach - der Fahrer wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Der 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die B75 wurde im Nachgang des Unfalls für etwa zwei Stunden gesperrt.