Region Hannover Schwerer Unfall bei Garbsen: Fahrer in Lebensgefahr Von dpa | 14.05.2022, 02:08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover wurde ein 83-Jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer musste nach dem Zusammenstoß seines Autos mit einem Baum am Freitag an der Unfallstelle reanimiert werden, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Hergang des Unfalls in der Nähe der Stadt Garbsen war zunächst unklar.