Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Harburg Schwerer Unfall auf A7: Zwei Menschen in Lebensgefahr Von dpa | 30.09.2022, 13:48 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto auf der Autobahn 7 bei Galstorf (Landkreis Harburg) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg wurde am Vormittag voll gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte.