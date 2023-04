Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Schwerer Lkw-Unfall auf A1 - ein lebensgefährlich Verletzter Von dpa | 17.04.2023, 17:03 Uhr

Bei einem schweren Lastwagenunfall auf der Autobahn A1 bei Bremen ist ein Fahrer am Montag lebensgefährlich verletzt worden. Der 35-jährige Mann am Steuer eines Sattelzuges bemerkte nach Polizeiangaben einen vor ihm fahrenden leeren Tanklaster zu spät und prallte darauf auf. Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Auch der 67-jährige Fahrer des Tanklastwagens musste in eine Klinik. Die Unfallstelle lag an der Abfahrt Bremen-Mahndorf in Richtung Hamburg. Weil sich die Trümmerteile weithin verteilt hatten, musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden. Es bildeten sich große Staus.