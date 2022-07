ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Urteil Schwerer Arbeitsunfall: Sexualassistenz muss bezahlt werden Von dpa | 14.07.2022, 13:09 Uhr

Die Berufsgenossenschaft muss für einen nach einem Unfall schwerbehinderten Mann die Kosten einer sogenannten Sexualassistentin übernehmen. Das entschied das Sozialgericht Hannover am Montag, wie am Donnerstag bekannt wurde (Az.: S 58 U 134/18). Der 1983 geborene Kläger hatte demnach im Dezember 2003 auf dem Heimweg von seinem Ausbildungsort einen schweren Verkehrsunfall. Dabei erlitt er unter anderem ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit Ataxie, also eine Störung der Bewegungskoordination, und Sprachstörungen.