Wetter in Niedersachsen FOTO: Moritz Frankenberg Witterung Schwere Sturmböen an der Küste: Wetter bleibt wechselhaft Von dpa | 04.04.2022, 18:57 Uhr | Update vor 39 Min.

Ausläufer eines Sturmtiefs haben dem Norden Niedersachsens am Montag einen stürmischen und regnerischen Auftakt in eine voraussichtlich turbulente Wetterwoche gebracht. An der Küste und auf den Inseln registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Montagmittag schwere Sturmböen der Stärke 10 mit Windgeschwindigkeiten um die 95 Stundenkilometer. Größere Schäden oder Unfälle meldeten die Polizeidienststellen und Leitstellen aber nicht. Bis zum Montagabend sollte sich der Sturm abschwächen. „Es bleibt wechselhaft und teils auch stürmisch“, sagte eine DWD-Meteorologin mit Blick auf die Woche.