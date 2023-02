Stephan Weil Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Ministerpräsident Schwere Erdbeben: Weil kondoliert türkischer Generalkonsulin Von dpa | 06.02.2023, 16:26 Uhr

Angesichts der schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion mit mehr als eintausend Todesopfern hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der türkischen Generalkonsulin Gül Özge Kaya kondoliert. Das Ausmaß von Tod und Zerstörung durch die Erdbeben sei bestürzend, sagte Weil in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.