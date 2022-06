ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska Brand Schwelbrand in Seniorenheim: Mehr als 20 Bewohner evakuiert Von dpa | 05.06.2022, 12:02 Uhr

In einem Senioren- und Pflegeheim in Holzminden ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr habe die 20 bis 30 Bewohner am Sonntagmorgen schnell evakuieren können, sagte ein Polizeisprecher. Nun werde das Gebäude gründlich gelüftet. Möglicherweise hätten einige Senioren Rauchgas eingeatmet - schwer verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen jedoch niemand. Nur wenige Räume seien von dem Brand direkt betroffen gewesen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.