Blaulicht FOTO: David Inderlied Schifffahrt Schwelbrand auf Zweimaster in Bremerhaven Von dpa | 11.03.2022, 12:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf dem Zweimaster „Enchantress II“ ist in einem Hafenbecken in Bremerhaven am Freitag ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache sei noch unklar und werde nun untersucht, teilte die Polizei Bremerhaven mit. Bei dem knapp 21 Meter langen und 4,40 breiten Traditionsschiff handelt es sich um einen Nachbau aus den 1920er Jahren, wie der Verein Schiffergilde auf seiner Internetseite mitteilte.