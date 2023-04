Schweinswal-Tage in Wilhelmshaven Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Walbeobachter Schweinswal-Tage starten: Erste Tiere am Jadebusen gesichtet Von dpa | 07.04.2023, 09:18 Uhr

An der Südküste von Wilhelmshaven und am Jadebusen ist in diesen Tagen wieder ein besonderes Schauspiel zu beobachten: Schweinswale sind dort unterwegs auf der Suche nach Nahrung. Neugierige haben mehrere Möglichkeiten einen Blick auf die Tiere zu bekommen.