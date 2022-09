Ein Stall in der Schweinepest-Sperrzone im Emsland: Die Tiere wachsen immer weiter, der Platz wird immer enger. Die Bauern haben Probleme, die gesunden Schweine an Schlachthöfe zu verkaufen. Foto: Hövels up-down up-down Appell an Bundesminister Özdemir Schweinepest: Wirtschaft warnt vor Tierschutzkatastrophe im Emsland Von Dirk Fisser | 05.09.2022, 02:11 Uhr

Die Tiere in der Schweinepest-Sperrzone in Niedersachsen werden immer dicker, erhebliche Tierschutzprobleme werden immer wahrscheinlicher. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Aus der Wirtschaft werden die Rufe lauter: Der Staat soll einspringen und die Problem-Schweine übernehmen. Konkret: Cem Özdemir soll sich kümmern.