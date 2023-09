Verband Schweinehalter von Agrarministerkonferenz enttäuscht Von dpa | 22.09.2023, 18:01 Uhr | Update vor 15 Min. Tierwohl-Schweinestall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Interessenverband der Schweinehalter Deutschlands (ISN) hat sich enttäuscht über die Ergebnisse der Herbsttagung der Agrarminister in Kiel geäußert. „Jetzt wird schon seit über einer Dekade über den Umbau der Tierhaltung diskutiert - und wieder gibt es nur Absichtsbekundungen und nichts Greifbares für die deutschen Schweinehalter“, sagte ISN-Geschäftsführer Torsten Staack am Freitag in Damme bei Vechta. Die Kritik gehe ans ganze Kabinett. „Insbesondere auch an den FDP-Finanzminister Christian Lindner und seine Partei, die in Sachen Finanzierung kräftig mauern“, kritisierte Staack.