Agrar Schweinehalter begrüßen Einführung von Tierhaltungslogo Von dpa | 16.06.2023, 15:59 Uhr

Die Einführung eines staatlichen Logos zur Kennzeichnung der Tierhaltung ist seitens der Schweinehalter begrüßt worden. Es gebe zwar noch an vielen Stellen Ergänzungs-, Änderungs- und Abstimmungsbedarf, sagte am Freitag Torsten Staack, der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) mit Sitz im niedersächsischen Damme. „Trotzdem ist es nun wichtig, dass eine Entscheidung zur Einführung einer verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung gefallen ist“, sagte Staack einer Mitteilung zufolge. Nach mehr als einem Jahrzehnt Diskussionen sei nun Bewegung in die Sache gekommen.