Agrar Schweinebestand in Niedersachsen weiter zurückgegangen Von dpa | 20.06.2022, 13:33 Uhr

Der Bestand an Hausschweinen ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Mit 7,3 Millionen Tieren lag der Bestand im Mai um 10,6 Prozent unter den Zahlen des Vorjahres, als noch 8,2 Millionen Schweine gezählt wurden, teilte das Landesamt für Statistik am Montag in Hannover mit. Das sei der niedrigste Schweinebestand der vergangenen zehn Jahre. Im Vergleich zum Mai 2012 sei der Bestand um fast ein Fünftel geschrumpft, hieß es.