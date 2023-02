Landtag Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Katastrophe Schweigeminute im Landtag für Erdbebenopfer Von dpa | 23.02.2023, 09:54 Uhr

Niedersachsens Landtag hat der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien mit einer Schweigeminute gedacht. „Viele Menschen wurden für immer getrennt. Hunderte Kinder sind zu Waisen geworden. Eltern, Geschwister, Freunde werden sich nie wiedersehen“, beschrieb Landtagspräsidentin Hanna Naber am Donnerstag das Leid in der Erdbebenregion. Nach offiziellen Angaben sind rund 50.000 Menschen gestorben. „Die Katastrophe hat ein geradezu apokalyptisches Ausmaß“, sagte die SPD-Politikerin.