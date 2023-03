Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Schwangere dürfen wieder in Präsenz unterrichten Von dpa | 24.03.2023, 16:04 Uhr

Wegen einer stabileren Corona-Lage dürfen schwangere Lehrerinnen in Niedersachsen vom 17. April an wieder vollumfänglich im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Ein entsprechender Erlass wurde an die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung geschickt, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Dieser Neuregelung sei eine enge Abstimmung mit der für Arbeitsschutz zuständigen Gewerbeaufsicht vorausgegangen. Am Montag beginnen die zweiwöchigen Osterferien in Niedersachsen.