ARCHIV - Auf dem Schützenplatz steht das Fahrgeschäft «Infinity». Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Feste Schützenfest in Hannover: Erstmals mit Bruchmeisterin Von dpa | 01.07.2022, 02:35 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause wird von diesem Freitag an wieder Schützenfest in Hannover gefeiert. Bis zum 10. Juli erwarten die Veranstalter mindestens 800.000 Besucherinnen und Besucher. Den Organisatoren zufolge ist das traditionsreiche Schützenfest in der niedersächsischen Landeshauptstadt das größte weltweit - dies bezieht sich vor allem auf den Ausmarsch am Sonntag.