Naturschutz Schutzdüne auf Norderney wird verstärkt Von dpa | 03.06.2022, 14:22 Uhr

Mit rund 125.000 Kubikmetern Sand soll die Schutzdüne im östlichen Teil der Insel Norderney verstärkt werden. „Das zurückliegende ereignisreiche Winterhalbjahr hat an der Schutzdüne an der Kugelbake zu Dünenabbrüchen von bereichsweise mehr als 20 Metern geführt“, sagte Frank Thorenz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Freitag. Die rund 20 leichten Sturmfluten im vergangenen Winter seien die Ursache für den derzeitigen Zustand. Momentan sei die Düne zu schmal, um einen sicheren Schutz vor Sturmfluten zu bieten. Verstärkt werden soll ein knapp 900 Meter langer und 50 Meter breiter Bereich.