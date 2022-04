Justizministerin Barbara Havliza FOTO: Julian Stratenschulte Präventionsmaßnahmen Schutz junger Menschen vor Radikalisierung: Programmstart Von dpa | 06.04.2022, 12:47 Uhr | Update vor 20 Min.

Von März an wird in Niedersachsen ein Programm zum Schutz junger Menschen vor Radikalisierung angeboten. Wie das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte, richtet sich das Präventionskonzept mit dem Namen „Blickwechsel“ an Menschen zwischen 13 und 25 Jahren. Demnach können unter anderem Jugendgerichte und Schulpsychologen Jugendliche dem Programm zuweisen.