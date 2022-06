Einsatzkräfte der Polizei sind vor einer Schule in Bremerhaven im Einsatz. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Kennzeichen und Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt FOTO: Sina Schuldt Mordversuch Schüsse in Bremerhaven: Tatverdächtiger in Psychiatrie Von dpa | 09.06.2022, 10:54 Uhr | Update vor 55 Min.

Nach dem Angriff mit einer Armbrust in einem Bremerhavener Gymnasium wird der Tatverdächtige in einer Psychiatrie auf seine Schuldfähigkeit untersucht. Der 21-Jährige sei auf Anordnung des Amtsgerichts bereits in der vorigen Woche aus der Untersuchungshaft in eine psychiatrische Einrichtung verlegt worden, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Constien am Donnerstag. Ob der Tatverdächtige schuldfähig sei oder nicht, lasse sich dort besser feststellen als in einer Justizvollzugsanstalt. Am Tatvorwurf ändere die einstweilige Unterbringung nichts.