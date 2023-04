Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Gifhorn Schuss an Bushaltestelle - Polizei stellt zwei Männer Von dpa | 04.04.2023, 16:00 Uhr

Die Polizei hat nach einem Schuss an einer Bushaltestelle im Landkreis Gifhorn zwei Männer in Gewahrsam genommen. Bei dem 19-Jährigen und dem 30-Jährigen stellten die Beamten am Montag in Tappenbeck eine geladene Schreckschusswaffe, ein Messer und Betäubungsmittel sicher, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand.