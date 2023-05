Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuer Schuppenbrand in Wesermarsch greift auf Wohnhaus über Von dpa | 30.05.2023, 07:10 Uhr

In Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) hat am Montagabend ein Feuer in einem Schuppen auf ein benachbartes Haus übergegriffen. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf 150.000 Euro geschätzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Oldenburg am Dienstagmorgen. Anwohner hatten den Brand des Gartenschuppens festgestellt, der bereits auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses übergegriffen hatte, als die Feuerwehr eintraf, wie die Polizei weiter mitteilte. Die vier Bewohner des betroffenen Hauses hatten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen.