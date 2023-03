Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuer Schuppen in Zetel brennt vollständig ab: Ursache noch unklar Von dpa | 30.03.2023, 07:24 Uhr

In Zetel (Landkreis Friesland) hat am Mittwochabend ein Schuppen gebrannt. Der als Werkstatt und Garage genutzte Schuppen brannte „in voller Ausdehnung“, als Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, sagte ein Sprecher der Polizei Varel am Donnerstagmorgen.