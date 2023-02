Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehrsunfälle Schulkinder bei Lüneburg von Pkw angefahren Von dpa | 27.02.2023, 12:28 Uhr

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat am Montagmorgen in Radbruch in der Samtgemeinde Bardowick (Landkreis Lüneburg) drei Schulkinder angefahren und leicht verletzt. Der junge Mann habe vermutlich aufgrund schlechter Sicht durch Sonneneinstrahlung das Rotlicht einer Ampel übersehen, teilte die Polizei mit. Die Kinder im Alter von zweimal neun und sieben Jahren überquerten zu diesem Zeitpunkt mit ihren Rollern die Fahrbahn. Sie wurden von Rettungskräften versorgt und ins Klinikum verbracht.