Schulfrei: Und volle Straßen am Wochenende erwartet Von dpa | 15.07.2022, 06:25 Uhr

Stressfreier Sommerurlaub - den müssen sich Reisende in den ersten Ferientagen in Niedersachsen und Bremen erst verdienen. Der ADAC rechnet am Samstag und Sonntag mit vollen Autobahnen.