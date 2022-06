Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) spricht im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler Schulen Schüler von Entwicklungsministerin ausgezeichnet Von dpa | 21.06.2022, 19:18 Uhr

Sie beschäftigten sich mit dem Klimawandel oder der Vermüllung: Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat Schüler von vier niedersächsischen Schulen ausgezeichnet. Sie wurden am Dienstag in Berlin für ihr entwicklungspolitisches Engagement im Rahmen des Schülerwettbewerbs „alle für Eine Welt - Eine Welt für alle“ geehrt, wie der Wettbewerb am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden 230 Schüler von Grund- und weiterführenden Schulen aus ganz Deutschland gewürdigt.