Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Goslar Schulbus fährt auf Auto: Drei Schüler und Fahrer verletzt Von dpa | 15.12.2022, 16:51 Uhr

Ein Schulbus mit drei Schülern ist in Goslar in ein parkendes Auto gefahren. Der Busfahrer und die Schüler wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Kleinbusses war am Donnerstagmorgen aus noch unbekannten Gründen auf das am Straßenrand parkende Auto aufgefahren. Das Auto schleuderte beim Aufprall mehrere Meter nach vorne, beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Im Bus saßen neben dem Fahrer ein Kind und zwei Jugendliche. Alle Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Summe des Schadens liege bei etwa 20.000 Euro.